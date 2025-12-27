edición general
1 meneos
22 clics

The Line, la ciudad futurista saudí en medio del desierto, fracasa

Miles de millones de dólares invertidos después, la joya de la corona de Mohammed Bin Salmán apenas se extiende un par de kilómetros sobre la arena de los 170 planeados

| etiquetas: the line , arabia saudí , ciudad futurista , desierto , bin salmán
1 0 0 K 12 actualidad
2 comentarios
1 0 0 K 12 actualidad
themarquesito #2 themarquesito
El proyecto era una gilipollez megalómana superlativa
2 K 38
angeloso #1 angeloso
o_o o_o o_o
0 K 10

menéame