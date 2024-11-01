The kids are Alt-right: la tolerancia de los jóvenes frente al autoritarismo

El jueves me desperté con una noticia muy triste: una cuarta parte de los jóvenes ve preferible en determinadas circunstancias un régimen autoritario. Y buscando un poco en la literatura, me doy cuenta de que ni siquiera es una característica exclusivamente española (aunque en todas partes parece que es un fenómeno más claro en los varones).
La gente desprecia lo que tiene y lo añora cuando no lo tiene. No se puede vivir sin libertad.
Un dictador era un magistrado de la República romana al que se le confería la plena autoridad del Estado para hacer frente a una emergencia militar o para emprender una tarea específica de carácter excepcional. Los demás magistrados estaban subordinados a su imperium y la posibilidad de que los tribunos de la plebe vetaran sus acciones o de que el pueblo apelara contra ellas era muy limitada. Sin embargo, para evitar que la dictadura amenazara al propio
