The kids are Alt-right: la tolerancia de los jóvenes frente al autoritarismo

El jueves me desperté con una noticia muy triste: una cuarta parte de los jóvenes ve preferible en determinadas circunstancias un régimen autoritario. Y buscando un poco en la literatura, me doy cuenta de que ni siquiera es una característica exclusivamente española (aunque en todas partes parece que es un fenómeno más claro en los varones).

Torrezzno
¿Sabemos que China y Cuba también son regímenes autoritarios no?

La gente desprecia lo que tiene y lo añora cuando no lo tiene. No se puede vivir sin libertad.
TonyStark
otro artículo que señala el problema pero no aporta ninguna solución... :-/
strike5000
Dictador (Antigua Roma)

Un dictador era un magistrado de la República romana al que se le confería la plena autoridad del Estado para hacer frente a una emergencia militar o para emprender una tarea específica de carácter excepcional. Los demás magistrados estaban subordinados a su imperium y la posibilidad de que los tribunos de la plebe vetaran sus acciones o de que el pueblo apelara contra ellas era muy limitada. Sin embargo, para evitar que la dictadura amenazara al propio

#1 Tronchador.
Eufemismos para no decir "Los jovenes son fascistas".
