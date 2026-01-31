The Groundhog Day: TCM celebra el Día de la Marmota con un maratón de 24 horas de «Atrapado en el tiempo»

El próximo 2 de febrero, TCM revive el espíritu del Día de la Marmota con un evento tan irresistible como inevitable: un maratón de 24 horas de Atrapado en el tiempo, la película dirigida por Harold Ramis en 1993 que, con el paso de los años, se ha convertido en un auténtico clásico moderno. La historia sigue al meteorólogo Phil Connors, interpretado por Bill Murray, que viaja a Punxsutawney para cubrir la tradicional predicción de la marmota Phil... solo para descubrir que está condenado a revivir el mismo día una y otra vez.