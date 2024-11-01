‘The Boys’ siempre piensa mal y acierta: así logra predecir el futuro

En sus cinco temporadas, The Boys (2019-2026) ha logrado realizar un retrato tan certero del momentum estadounidense que ha logrado bordear el terreno del oráculo. Todo ello en una serie excesiva como pocas se han visto en la pequeña pantalla; repleta de violencia explícita, humor grueso y un cinismo tan ácido que es capaz de disolver el sueño americano por completo.