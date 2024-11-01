‘The Boys’ siempre piensa mal y acierta: así logra predecir el futuro

En sus cinco temporadas, The Boys (2019-2026) ha logrado realizar un retrato tan certero del momentum estadounidense que ha logrado bordear el terreno del oráculo. Todo ello en una serie excesiva como pocas se han visto en la pequeña pantalla; repleta de violencia explícita, humor grueso y un cinismo tan ácido que es capaz de disolver el sueño americano por completo.
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Y si tienes razón, da miedo y rabia. Hay momentos en los que ves los mecanismos ridículos y la defensa de fe ciega del populacho/seguidores del patriota.
Justificar cualquier barbaridad basada en una mentira... Y de eso va el artículo supongo. Guionistas que son más antropólogos que otra cosa. Describen la parte de la sociedad ridícula que nos va a llevar a la mierda.
La realidad supera a la ficción.
En la serie creo que por mucha leche que le den se las acaba cargando.