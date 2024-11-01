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‘The Boys’ siempre piensa mal y acierta: así logra predecir el futuro

‘The Boys’ siempre piensa mal y acierta: así logra predecir el futuro

En sus cinco temporadas, The Boys (2019-2026) ha logrado realizar un retrato tan certero del momentum estadounidense que ha logrado bordear el terreno del oráculo. Todo ello en una serie excesiva como pocas se han visto en la pequeña pantalla; repleta de violencia explícita, humor grueso y un cinismo tan ácido que es capaz de disolver el sueño americano por completo.

| etiquetas: the boys , predecir , futuro
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9 comentarios
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Dakaira #1 Dakaira
Esa sensación cuando ves the Office y te tienes que tapar la cara con un cojín por vergüenza ajena, en the boys se me multiplica por tropecientosmil...
4 K 72
Oghaio #2 Oghaio
#1 pero en The Office te reías y en The Boys da miedo.
7 K 94
Dakaira #4 Dakaira
#2 viendo la serie transito por muchas emociones :hug:

Y si tienes razón, da miedo y rabia. Hay momentos en los que ves los mecanismos ridículos y la defensa de fe ciega del populacho/seguidores del patriota.

Justificar cualquier barbaridad basada en una mentira... Y de eso va el artículo supongo. Guionistas que son más antropólogos que otra cosa. Describen la parte de la sociedad ridícula que nos va a llevar a la mierda.
4 K 70
Doctorow #5 Doctorow
#4 Me apuesto algo que hay mogollón de fans del Patriota por todas partes del nivel de tener posters en su habitación.
La realidad supera a la ficción.
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Kamillerix #6 Kamillerix
#4 A mí me da asco y risa simultáneamente :-D
1 K 31
Dakaira #7 Dakaira
#6 risa, risa o risa floja?
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Kamillerix #8 Kamillerix
#7 A veces hasta carcajadas :roll:
1 K 31
Doctorow #3 Doctorow *
Menos mal que el dorito patriota de la vida real no tiene los superpoderes del de la ficción. Lo que nos faltaba ya. Pero a bebé de tres años fascista están a la par. Está por probar quien es la que le da la teta, corina, melania, ayuso, vonder leyden... sabo del satanyaju...
En la serie creo que por mucha leche que le den se las acaba cargando.
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Oghaio #9 Oghaio *
#3 Por desgracia sí que tiene poderes, sobre todo el poder de decidir sobre la vida o la muerte de miles (o millones, incluso) de personas inocentes…
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menéame