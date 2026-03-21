Testimonios desobedientes: hijas e hijos de represores argentinos se rebelan contra el mandato familiar

En un contexto político donde las políticas de memoria vuelven a ser cuestionadas y relativizadas, Desobedecer.org introduce una dimensión poco explorada: la fractura interna dentro de las familias vinculadas al aparato represivo de la última dictadura argentina (1976-1983). Proponen una lectura contemporánea del Nunca Más desde la desobediencia íntima y la acción pública. Estas son alguna de sus historias. “Que hablen los militares, que rompan el pacto de silencio, que digan dónde están los cuerpos [de los desaparecidos], dónde están los chico