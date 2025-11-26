edición general
Un testaferro que la UCO vincula a empresas de hidrocarburos de la trama de Aldama pide declarar voluntariamente

El juez Pedraz ha citado a Javier Sequi, a quien la UCO señala tras una mercantil que envió millones a una empresa en Portugal administrada por Aldama

#0 has puesto etiquetas en el titular.
Ya lo has cambiado.
Si está Aldama en el ajo se debe tratar de una empresa de hidrocarbulos, el ingrediente combustible que nunca falta en los cocktails de MAR.
#2 Aldama aparece recibiendo pasta desde una empresa portuguesa que ya estaba bajo lupa internacional por movimientos opacos antes incluso de rozar suelo español. El rastro lo detalla la UCO: transferencias trianguladas, testaferros calcados a los usados en otras tramas energéticas y un patrón de facturas infladas que no encaja con ningún contrato público firmado por Aldama.

Lo divertido es ver cómo la PSOE intenta vender que “todo es humo”, justo cuando los informes muestran fechas, cuentas y sociedades pantalla que se repiten una y otra vez alrededor de los mismos cargos. A estas alturas, defender que es casualidad es como decir que Mercadona te regala el carrito porque te vio cara simpática.

Cuánto te paga la puta Mafia?
