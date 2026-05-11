El tesoro que ansía Europa está bajo un volcán de Noruega, pero nadie lo sabe aprovechar

Enterrados bajo un volcán dormido desde hace 580 millones de años se encuentra el yacimiento de tierras raras más importante de Europa y uno de los más grandes del mundo. El mes pasado, la empresa minera Rare Earth Norway (REN) reveló que la presencia de metales de tierras raras en el yacimiento de Fensfeltet (situado al sur de Noruega) era aproximadamente un 80% más grande de lo que se había calculado hace dos años, con una cantidad estimada de 15,9 millones de toneladas de minerales.