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Tesla construirá fábricas únicamente para actualizar millones de coches con HW3 que actualmente no soportan conducción autónoma total o FSD [ENG]

Tesla construirá fábricas únicamente para actualizar millones de coches con HW3 que actualmente no soportan conducción autónoma total o FSD [ENG]

Hay millones de vehículos Tesla circulando hoy en día que se vendieron con la promesa de una autonomía total, pero sin contar con el hardware necesario para lograrlo. El CEO de Tesla, Elon Musk, acaba de proponer que la compañía podría construir “microfábricas” en áreas urbanas para actualizar los ordenadores y cámaras de esos vehículos, lo que supondría altos costes para una empresa que ya tiene una rentabilidad ajustada… aunque está por ver si realmente llega a hacerse.

| etiquetas: tesla , hw3 , hw4 , fsd , conducción , autónoma
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4 comentarios
2 1 0 K 41 actualidad
#1 Grahml *
Ahora con la aprobación del FSD en Países Bajos, y probablemente en varios países más poco a poco, se ve que las demandas que le van a llover a Tesla serán de tres pares de cojones, así que a Elon Musk no le queda más remedio que soltar su humo al que tiene acostumbrado al personal:

«Por desgracia, el HW3 —ojalá no fuera así— simplemente no tiene la capacidad para lograr una conducción autónoma total sin supervisión. En su momento pensamos que sí la tendría, pero en comparación con HW4,

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Supercinexin #2 Supercinexin
Es una gran idea, Elon. También podrías construir fábricas de Tesla en tu nueva base lunar, que ya estará lista para finales de año seguramente.
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josde #4 josde
Sueños de un nazi rico casi irrealizables debido a como esta todo en el mundo.
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Alt126 #3 Alt126
Espero que le caiga una denuncia y una multa, a parte de la obligación de actualizar los coches igualmente sin coste para el propietario.

Y que luego los accionistas lo denuncien a él por vender la moto a todo el mundo. Pero los accionistas de Tesla son tan peseteros como él y tiene pinta que prefieren callar para que suban las acciones.
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menéame