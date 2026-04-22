Tesla construirá fábricas únicamente para actualizar millones de coches con HW3 que actualmente no soportan conducción autónoma total o FSD [ENG]

Hay millones de vehículos Tesla circulando hoy en día que se vendieron con la promesa de una autonomía total, pero sin contar con el hardware necesario para lograrlo. El CEO de Tesla, Elon Musk, acaba de proponer que la compañía podría construir “microfábricas” en áreas urbanas para actualizar los ordenadores y cámaras de esos vehículos, lo que supondría altos costes para una empresa que ya tiene una rentabilidad ajustada… aunque está por ver si realmente llega a hacerse.