¿Tesla compra su propia Cybertruck para inflar ventas?

Ante una demanda muy inferior a la esperada, empresas vinculadas a Elon Musk, como SpaceX y xAI, comenzaron a adquirir unidades del modelo eléctrico

Jointhouse_Blues
feo, malo y caro. normal que vendan pocos
antesdarle
Tendrían que haber copiado el diseño del Delorean DMC-12 y las hubiesen vendido todas.
