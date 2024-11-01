·
8
meneos
28
clics
Teruel, reconocida como la ciudad más saludable de España según un estudio europeo
La capital turolense alcanza una puntuación de 9,05 sobre 10 en una investigación del servicio médico ZAVA, que analiza el bienestar urbano en más de 200 ciudades españolas
|
etiquetas
:
teruel
,
ciudad
,
saludable
,
zava
7
1
0
K
89
actualidad
5 comentarios
7
1
0
K
89
actualidad
#2
eaglesight1
*
En Teruel se curan hasta los jamones.
6
K
97
#1
ingenierodepalillos
¡Hola Teruel!
Sí, parece bastante saludable.
1
K
27
#3
encurtido
Las variables, como gimnasios o comercios de alimentación no saludable, me parecen una tontada porque son cosas que puedo controlar directamente (el hacer ejercicio y comer sano es cosa mía).
Daría importancia a otras cosas que sí entran también en el estudio pero que no puedo controlar como calidad del aire, espacios verdes, precios de cosas saludables, etc. Y que no aparecen como los servicios de salud o la atención a población con algún tipo de problema.
El estudio parece este:
www.zavamed.com/es/las-ciudades-mas-saludables-de-espana.html?srsltid=
1
K
24
#4
RaulUrdaci
El frío conserva...
0
K
15
#5
Tarod
Son 4 gatos. Frío y feo.
Pero poca contaminantes eso si
0
K
12
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
