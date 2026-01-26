edición general
El terror de Estado llegó a EE. UU

Después de las tres últimas semanas de violencia en Mineápolis, ya no debería ser posible decir que el gobierno de Donald Trump solo pretende gobernar este país. Pretende reducirnos a todos a un estado de miedo constante, un miedo a la violencia de la que algunas personas pueden librarse en un momento dado, pero de la que nadie estará nunca de verdad a salvo. Esa es nuestra nueva realidad nacional. El terror de Estado ha llegado.

cocolisto #3 cocolisto
Que poca memoria histórica tiene el nyt.Ahora descubre lo que lleva practicando eeuu desde tiempos inmemoriales.El guindo ya no soportaba a tantos y empiezan a caer como melones.
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#3 El problema es que sólo lo ven ahora. Mientras los detenidos (durante el mandato de Biden) eran estudiantes y activistas que denunciaban el genocidio por parte de Israel, no había problema con que fuese "terror de estado", por no irnos más atrás en el tiempo.

Que bienvenido sea si sirve para abrir los ojos, pero mucho me temo que sólo sirva para tratar de volver a lo de antes.
termopila #2 termopila
Lo que les parecía bien mientras se lo aplicaban a otros les llegó
HeilHynkel #1 HeilHynkel
El titular debería ser: El terror de estado llegó ... a los blanquitos ... de EEUU.
#4 Barriales
#1 los que no son de origen europeo, y no todos. Todos los demás llevan sufriendo la violencia de estado desde el mismo momento de la .fundación de país. Y lo de ahora es ya puro nazismo
Free_palestine #7 Free_palestine
Realmente siempre estuvo allí
stygyan #6 stygyan
Qué ganas tengo de leer a alguien cambiar lo de "Trump Admin" por "Trump Regime"
#5 angar300
Primero fueron los extranjeros, pero yo no lo era y no hice nada. Luego fueron los negros, pero yo no lo era...
