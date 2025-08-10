Terremoto de magnitud 6,1 sacudió el noroeste de Turquía  

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este domingo 10 de agosto la región de Mármara, en Turquía, causando un número no determinado de heridos y al menos 10 edificios colapsados. “10 edificios se derrumbaron en nuestro distrito. Logramos rescatar a cuatro personas que se encontraban en un edificio derrumbado y estamos intentando llegar a dos. La farmacia que se encontraba debajo del edificio quedó completamente destruida. Hay derrumbes en muchos barrios. No hemos recibido noticias de algunos lugares”, declaró a la prensa el alcalde de la ciudad.