Terremoto de magnitud 6,1 sacudió el noroeste de Turquía  

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este domingo 10 de agosto la región de Mármara, en Turquía, causando un número no determinado de heridos y al menos 10 edificios colapsados. “10 edificios se derrumbaron en nuestro distrito. Logramos rescatar a cuatro personas que se encontraban en un edificio derrumbado y estamos intentando llegar a dos. La farmacia que se encontraba debajo del edificio quedó completamente destruida. Hay derrumbes en muchos barrios. No hemos recibido noticias de algunos lugares”, declaró a la prensa el alcalde de la ciudad.

Unas 400 veces menos intenso que el de 8,7 el otro día en el pacífico. www.meneame.net/story/alerta-tsunami-pacifico-tras-sismo-magnitud-8-7-
La escala logarítmica es lo que tiene.
Aluvión de calvas perforadas.
#1 Cuidao con las bromas, que en el terremoto de Turquía de 2023 murieron 60.000 personas y otras 120.000 resultaron heridas (más unos 10.000 muertos en Siria). Tela.

es.m.wikipedia.org/wiki/Terremotos_de_Turquía_y_Siria_de_2023
#3
Se dice rápido 60.000 muertos. Que es de golpe y en unos minutos.
Todos lo tenemos olvidado, y quien más quién menos se va a la Riviera turca de vacaciones como si nada hubiese ocurrido ahí.
#4 Pues fue ayer como el que dice. Tenemos poca memoria, sobre todo cuando se trata de regiones con las que hay pocos lazos, pero aquello fue un drama inmenso.
#3 pero u terremoto de 6,1 es relativamente pequeño es una zona sísmica no debería provocar más que grietas y derrumbes parciales , aquí se habla de edificios completos
.
Pff la poca profundidad les ha golpeado bien, al menos es verano y facilitará las tareas de rescate
#6 Creo que el de 2023 (hablo de memoria), aunque bastante peor que este, tampoco debería haber causado esos estragos. Supongo que construyeron en su momento sin adoptar medidas antisismos.
Joder, está la cosa chunga, no sé si será percepción mía pero estoy viendo un aluvión de terremotos.

Sé que soy un desalmado pero voy a informarme de que pasaría si el piso que tengo alquilado se queda medio jodido o se va ATPC.
menéame