Terremoto de magnitud 6,1 sacudió el noroeste de Turquía  

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este domingo 10 de agosto la región de Mármara, en Turquía, causando un número no determinado de heridos y al menos 10 edificios colapsados. “10 edificios se derrumbaron en nuestro distrito. Logramos rescatar a cuatro personas que se encontraban en un edificio derrumbado y estamos intentando llegar a dos. La farmacia que se encontraba debajo del edificio quedó completamente destruida. Hay derrumbes en muchos barrios. No hemos recibido noticias de algunos lugares”, declaró a la prensa el alcalde de la ciudad.
| etiquetas: terremoto , mármara , turquía , magnitud
La escala logarítmica es lo que tiene.
es.m.wikipedia.org/wiki/Terremotos_de_Turquía_y_Siria_de_2023
Se dice rápido 60.000 muertos. Que es de golpe y en unos minutos.
Todos lo tenemos olvidado, y quien más quién menos se va a la Riviera turca de vacaciones como si nada hubiese ocurrido ahí.
.
Pff la poca profundidad les ha golpeado bien, al menos es verano y facilitará las tareas de rescate
Sé que soy un desalmado pero voy a informarme de que pasaría si el piso que tengo alquilado se queda medio jodido o se va ATPC.