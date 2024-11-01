edición general
9 meneos
15 clics
AESA da la razón a Vueling en el caso de los pasajeros judíos

AESA da la razón a Vueling en el caso de los pasajeros judíos

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha concluido que Vueling actuó correctamente al expulsar de un vuelo entre Valencia y París-Orly a un grupo de jóvenes franceses por su “comportamiento conflictivo”. El organismo asegura que la compañía y la tripulación adoptaron “las medidas necesarias y razonables” para preservar la seguridad y no abrirá expediente sancionador (Vueling niega antisemitismo con los pasajeros desembarcados). Como publicó Preferente, el incidente ocurrió el pasado 23 de julio, cuando un grupo de 12 a 22 años, de relig

| etiquetas: aesa , razón , vueling , caso , pasajeros judíos , expulsados , avión
7 2 0 K 112 actualidad
2 comentarios
7 2 0 K 112 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Pues nada, la carta antisemita no tuvo efecto
0 K 20
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
El gamberro medio siempre se piensa que está por encima de todo y todos, si además padece brotes psicóticos genocidas ni te cuento.
0 K 11

menéame