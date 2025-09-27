edición general
La tauromaquia consigue un récord de subvenciones de 2,4 millones de euros con la asistencia a eventos taurinos en mínimos: Madrid y Castilla y León lideran la financiación

Las subvenciones públicas destinadas a grupos protaurinos han experimentado un notable incremento en el último año, según datos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas recogidos por la Fundación Franz Weber. Mientras que en el ejercicio anterior estas ayudas ascendían a 905.000 euros, en el presente superan los 2,4 millones de euros. Este aumento contrasta con la realidad social: según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales, el porcentaje de españoles que asiste a eventos taurinos ha caído...

comentarios
a69 #2 a69
La izquierda woke que vive de paguitas...

Milmariposas
#4 En sus caras... :troll:
#4 En sus caras... :troll:

nereira #1 nereira
....el porcentaje de españoles que asiste a eventos taurinos ha caído del 8,6% en 2002-2003 al 1,9% en 2021-2022.

sotillo #4 sotillo
#1 Los damnificados por los incendios están pidiendo una corrida benéfica

#7 Eukherio
#1 Y me sigue pareciendo alto. Yo la verdad es que no conocí a nadie que asista regularmente a eventos taurinos nunca. Será porque en Galicia no se lleva demasiado, pero la mayoría de los que he visto defendiendo las corridas de toros después reconocían que no habían ido en su vida.

millanin #9 millanin
#1 y por que regalan entradas que si no ni eso.

HAL9K #10 HAL9K
#1 Es un negocio sostenido artificialmente. Sobrevive porque PP y Vox lo han asumido como elemento identitario del español de bien.
Aún así, está irremediablemente condenado a desaparecer.

SMaSeR #8 SMaSeR
Ya hay que ser degenerado para disfrutar viendo como sufre un animal.

diedvalar #3 diedvalar
Al taurino hay que darles paguitas porque sino se extinguirían... :roll:

sotillo #5 sotillo
#3 Esas limusinas de toreros y apoderados no se pagan solas


