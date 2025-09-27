La tauromaquia consigue un récord de subvenciones de 2,4 millones de euros con la asistencia a eventos taurinos en mínimos: Madrid y Castilla y León lideran la financiación

Las subvenciones públicas destinadas a grupos protaurinos han experimentado un notable incremento en el último año, según datos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas recogidos por la Fundación Franz Weber. Mientras que en el ejercicio anterior estas ayudas ascendían a 905.000 euros, en el presente superan los 2,4 millones de euros. Este aumento contrasta con la realidad social: según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales, el porcentaje de españoles que asiste a eventos taurinos ha caído...