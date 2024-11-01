Denunciado un soldado israelí que viajaba por España por crímenes de guerra en Gaza

El denunciante, periodista de origen palestino, ha presentado la querella en la Audiencia Nacional por delitos de genocidio y de lesa humanidad. El israelí publicó una imagen llegando a España en avión después de haber mostrado reiteradamente en redes su participación en el genocidio.
Déjame adivinar....
Somos gilipollas.
Israel no es el pueblo judío. Israel es un proyecto colonial genocida que supone una vergüenza para todos aquellos que colaboran con él y con su defensa, como algunos judíos llevan décadas denunciando.
Te lo compraría si también se la hubiéramos dado a los descendientes de árabes expulsados, por qué quisiera recordar a los árabes también los expulsamos.
Hasta entonces, no fue nada más que una lamida de escroto de J.M. Ansar al sionismo.
España nunca fue invadida por musulmanes por más que ese sea el sueño húmedo de la izquierda pro islam así que nunca hubo expulsión ni por supuesto hay que regalarle nada a tus queridos musulmanes.
Hay que leer un poquito de historia, solo un poquito.