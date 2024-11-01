edición general
Denunciado un soldado israelí que viajaba por España por crímenes de guerra en Gaza

El denunciante, periodista de origen palestino, ha presentado la querella en la Audiencia Nacional por delitos de genocidio y de lesa humanidad. El israelí publicó una imagen llegando a España en avión después de haber mostrado reiteradamente en redes su participación en el genocidio.

Supercinexin #2 Supercinexin
juez de guardia de la Audiencia Nacional debe valorar y decidir qué hará con esta querella.

Déjame adivinar....
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#2 a la cárcel
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Y a saber los que hay escondidos usando el pasaporte español
#3 Kuruñes3.0 *
Y a esos cabrones genocidas les damos ciudadanía porque su tataratataratatarabuelo del 1500.
Somos gilipollas.
freenetico #4 freenetico
#3 eso se quitó. ahora es si residen 2 años ( a diferencia de los 10 habituales)
CerdoJusticiero #5 CerdoJusticiero *
#3 Dar la ciudadanía a los descendientes de los sefardíes expulsados no nos hace gilipollas, sino que ennoblece a este país. Demuestra que (algunos) tenemos un protecto de ser un país de acogida, referente de los derechos humanos y dispuesto a mirar al pasado sin culpabilidad, pero con responsabilidad.

Israel no es el pueblo judío. Israel es un proyecto colonial genocida que supone una vergüenza para todos aquellos que colaboran con él y con su defensa, como algunos judíos llevan décadas denunciando.
Herumel #6 Herumel
#5 "Dar la ciudadanía a los descendientes de los sefardíes expulsados no nos hace gilipollas, sino que ennoblece a este país"

Te lo compraría si también se la hubiéramos dado a los descendientes de árabes expulsados, por qué quisiera recordar a los árabes también los expulsamos.

Hasta entonces, no fue nada más que una lamida de escroto de J.M. Ansar al sionismo.
Sandilo #8 Sandilo *
#6 Cualquier excusa es buena para que pidáis llenar Europa de musulmanes.

España nunca fue invadida por musulmanes por más que ese sea el sueño húmedo de la izquierda pro islam así que nunca hubo expulsión ni por supuesto hay que regalarle nada a tus queridos musulmanes.

Hay que leer un poquito de historia, solo un poquito.
