Javier Gil, investigador del CSIC: “Mientras desahucian a la gente, entra dinero de fuera que compra vivienda y hace subir su precio”

La situación actual del mercado de la vivienda, con una demanda cada vez más elevada, tanto para la compra como para el alquiler, y una oferta escasa y con precios muy por encima de la capacidad financiera de los ciudadanos, está atrayendo la mirada de economistas y políticos, con distintas propuestas para lograr revertir la situación del sector y favorecer el acceso a la vivienda por parte de la población española. Hay una burbuja”, peor en el sentido de que los precios están “inflados”, con lo cual, están desconectados de lo que sería la econ

#1 sarri
Aquí una charla suya de Arpa Talks
www.youtube.com/watch?v=sLrez3GhjEA
1
#6 sarri
#1 Ups, me he equivocado. Es otro Javier Gil que ha trabajado en temas de vivienda para la administración.
0
DrEvil #2 DrEvil
Menudo discurso anti-imigración que lleva el tipo. La fiscalía no va a hacer nada por ese delito de odio a los de fuera?
1
#4 Mk22
#2 eso me parece a mí que esta diciendo. Está entrando medio millón de personas al año, que evidentemente tienen que vivir en algún sitio.
Además viene gente de renta baja que es donde está el mayor problema de vivienda, en que han desaparecido los alquileres baratos.
0
#7 power414
Tengo entendido que los pisos han mantenido el valor respecto al oro.
Lo que ha bajado es el valor del dinero
0
jdmf #3 jdmf
¿Dónde están los salva patrias que odian a los extranjeros cuando se les necesita?... por que aquí tenemos fondos Árabes, Americanos e Israelíes comprando miles de vivienda a precio de saldo, con subvenciones de comunidades "muy salva patrias" y no tanto, para luego venderlas o alquilarlas a precio de oro.

¿Sabes dónde están esos salva patrias? con el dinero que reciben de esos fondos árabes e israelíes para la compra de propiedades, pagan a medios de cominicagación para publicitar que el morenito que vende bolso en una manta en la esquina de tu casa te está quitando el trabajo y te quiere violar.
0
reithor #5 reithor
#3 probablemente estén vendiendo la patria, no la van a salvar por amor al arte.
1

