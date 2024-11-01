edición general
Terapia de reconstrucción asistida por ayahuasca como un recurso temprano para el duelo

Este estudio, liderado por Débora González Muñoz-Caballero y que contó con un equipo increíble de investigadores , explora una propuesta terapéutica innovadora para acompañar a personas en duelo: la combinación de sesiones grupales de ayahuasca con un enfoque psicoterapéutico centrado en la reconstrucción de significado.

francesc1
Los resultados fueron francamente positivos, con reducciones clínicas significativas en síntomas de duelo prolongado, mejoras en calidad de vida y crecimiento postraumático. Es el primer ensayo clínico controlado que evalúa el uso de ayahuasca en un protocolo psicoterapéutico para el duelo, dentro del primer año tras la pérdida.
Me gustaría también traer la atención a la dimensión humana que emana del diseño de este estudio, sustentado en un modelo integrador, cuidadoso y profundamente humano, algo especialmente valioso en el ecosistema actual de la ciencia psicodélica. Frente a abordajes reduccionistas centrados en el síntoma, que consideran la psicoterapia como "factor de confusión" y se resisten a enterrar el placebo como comparador válido, este trabajo apuesta por una intervención centrada en la persona, con sesiones grupales, entornos naturales y un énfasis explícito en el sentido y la narrativa personal.
Trifasico
