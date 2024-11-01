Terapia de reconstrucción asistida por ayahuasca como un recurso temprano para el duelo

Este estudio, liderado por Débora González Muñoz-Caballero y que contó con un equipo increíble de investigadores , explora una propuesta terapéutica innovadora para acompañar a personas en duelo: la combinación de sesiones grupales de ayahuasca con un enfoque psicoterapéutico centrado en la reconstrucción de significado.
| etiquetas: ayauasca , duelo , psicodélico , nature article , estudio
Me gustaría también traer la atención a la dimensión humana que emana del diseño de este estudio, sustentado en un modelo integrador, cuidadoso y profundamente humano, algo especialmente valioso en el ecosistema actual de la ciencia psicodélica. Frente a abordajes reduccionistas centrados en el síntoma, que consideran la psicoterapia como "factor de confusión" y se resisten a enterrar el placebo como comparador válido, este trabajo apuesta por una intervención centrada en la persona, con sesiones grupales, entornos naturales y un énfasis explícito en el sentido y la narrativa personal.
Es que se me ha muerto el... hamster