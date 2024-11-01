·
main action
La 'Teoría del taxi' en las relaciones que popularizó Sexo en Nueva York y que siempre se cumple
Un capítulo de 'Sexo en Nueva York' fue el encargado de popularizar una teoría que algunos tildan de reduccionista mientras que otros consideran es tan cierta como dolorosa.
actualidad
5 comentarios
#2
BlackDog
*
Me parece una teoría un poco tonta, basada básicamente en la envidia hacia la nueva novia o rencor hacia tu ex novio por no se casase contigo y decidiera sentar la cabeza con otra
3
K
22
#5
MADMax2
Los hombres son como los taxis. Un día se despiertan y deciden que están listos para sentar cabeza
Que tontada. Unos serán de uni modo, otros de otro. A algunos "le sientan"la cabeza , o se dejan llevar, otros no
0
K
10
#3
Enero2025
Usar la ficción como ejemplo para la vida real, una tontería.
0
K
8
#1
babuino
Sexo en NY. La recuerdo como una serie divertida a veces, gilipollas otras, superficial casi siempre.
0
K
7
#4
molybdate
Eso no es una teoría, es una hipótesis
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
Que tontada. Unos serán de uni modo, otros de otro. A algunos "le sientan"la cabeza , o se dejan llevar, otros no