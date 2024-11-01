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La teología mesiánica es ahora política de Estado israelí

La teología mesiánica es ahora política de Estado israelí

debemos considerar otro enfoque. ¿Será posible que los extremistas o fanáticos fundamentalistas religiosos cristianos, sean solo simples marionetas dirigidas por fuerzas oscuras sin afiliación religiosa? La última noticia tiene que ver con el Monte del Templo, ya salieron los portavoces del ejército de Israel a acusar a Irán de lanzar misiles sobre Jerusalem y que restos de esos ataques han caído en la explanada del Monte... Reflexionen en lo que ello puede significar. ¿A quién beneficia más que la zona sea bombardeada?

| etiquetas: teología , religión , israel , guerra , irán , mesianismo
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2 comentarios
9 2 0 K 125 actualidad
#1 txelin
Y estás, queridos amiguitos son las consecuencias de permitir que las religiones salgan del ámbito de la casa de cada uno.
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ombresaco #2 ombresaco
#1 Lo cual queda muy bien, pero no es cierto. La religión no sale de la casa de cada uno, sino que entra en la casa de cada uno. Está en la sociedad y la moldea. El estado laico/aconfesional vino después, y tuvo que manejar esa situación, con mejor o peor acierto. Después, hay religiones que son más sociales/grupales/individuales.

La simple idea de que cada uno debería practicar la religión en su casa está en contra de la esencia de algunas religiones.
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menéame