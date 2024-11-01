La teología mesiánica es ahora política de Estado israelí

debemos considerar otro enfoque. ¿Será posible que los extremistas o fanáticos fundamentalistas religiosos cristianos, sean solo simples marionetas dirigidas por fuerzas oscuras sin afiliación religiosa? La última noticia tiene que ver con el Monte del Templo, ya salieron los portavoces del ejército de Israel a acusar a Irán de lanzar misiles sobre Jerusalem y que restos de esos ataques han caído en la explanada del Monte... Reflexionen en lo que ello puede significar. ¿A quién beneficia más que la zona sea bombardeada?