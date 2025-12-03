Tensión máxima en la OTAN: los aliados se reúnen de urgencia bajo la advertencia de Putin

La tensión geopolítica ha alcanzado un punto crítico este miércoles. Mientras los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se reúnen este miercoles en Bruselas para abordar el futuro de Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha lanzado una advertencia directa: Rusia está "lista" para un conflicto armado con Europa si el continente "comienza" las hostilidades.