“Tenemos que matar, matar y matar”: la represión y el antisemitismo franquista según Paul Preston

Gonzalo de Aguilera Munro, Conde de Alba de Yeltes, le dijo a H.R. Knickerbocker, un periodista estadounidense «En España existen dos razas: una raza esclava y una raza gobernante. Esos rojos, desde el presidente Azaña hasta los anarquistas, son todos esclavos. Es nuestro deber ponerlos en su lugar; sí, volver a encadenarlos…» El libro se estructura en torno a seis biografías que dieron forma a la revuelta fascista que destruyó la República Española y condujo a la dictadura de casi cuatro décadas del general Francisco Franco.