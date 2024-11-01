edición general
“Tenemos que matar, matar y matar”: la represión y el antisemitismo franquista según Paul Preston

“Tenemos que matar, matar y matar”: la represión y el antisemitismo franquista según Paul Preston

Gonzalo de Aguilera Munro, Conde de Alba de Yeltes, le dijo a H.R. Knickerbocker, un periodista estadounidense «En España existen dos razas: una raza esclava y una raza gobernante. Esos rojos, desde el presidente Azaña hasta los anarquistas, son todos esclavos. Es nuestro deber ponerlos en su lugar; sí, volver a encadenarlos…» El libro se estructura en torno a seis biografías que dieron forma a la revuelta fascista que destruyó la República Española y condujo a la dictadura de casi cuatro décadas del general Francisco Franco.

que los mejores historiadores del golpe militar y de la dictadura no sean historiadores españoles lo dice todo de la educación y las universidades de este país también en democracia
Es lo que tiene que te fusilen si te pones en contra del discurso oficial del franquismo y de la línea editorial del NODO, por eso fuera de nuestras fronteras no tenían ese problema y podían hablar sin rodeos y sin jugarse el pescuezo.
Paul Preston nació en 1946 y de ser español no habría podido publicar sus estudios sin jugarse la vida.
Hombre, a un enemigo que impulse más allá de más de las limitaciones del ser humano, pues joder, si no cabe el odio ya me contarás el qué...

Por otra parte Gonzalo de Aguilera habla de asesinar a un grupo de gente muy concreta, por motivos ideológicos y además se aprecia un necesidad de explotar y servirse de la vida de los españoles.

Es muy fuerte que defiendas esto. Muy fuerte. Espero no cruzarme nunca contigo en la vida real. Eres peligroso. Sabe dios que cojones estás dispuesto a hacer.
Del artículo: «…la reputación de Franco sigue creciendo entre la extrema derecha estadounidense. Algunos activistas vinculados al Claremont Institute, un centro de estudios californiano convertido en un referente de la derecha MAGA, han llegado a ensalzarlo. “Estados Unidos va a necesitar un Franco protestante”, tuiteó Josh Abbotoy, antiguo investigador del Claremont.»
Del artículo: «En España, el intento de reivindicar la figura de Franco ha ido acompañado de un filosemitismo ostentoso. En 2015, por ejemplo, el gobierno encabezado por el Partido Popular, fundado por miembros del régimen franquista, promulgó una ley que ofrecía a los descendientes de judíos sefardíes expulsados durante la Inquisición una vía para obtener la ciudadanía española. Esto no solo ocultaba las raíces antisemitas del franquismo, sino que también sirvió de pretexto para la creciente hostilidad de la derecha hacia los musulmanes.»
“El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una eficaz, violenta, selectiva y fría máquina de matar"
