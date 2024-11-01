“Tenemos que matar, matar y matar”: la represión y el antisemitismo franquista según Paul Preston

Gonzalo de Aguilera Munro, Conde de Alba de Yeltes, le dijo a H.R. Knickerbocker, un periodista estadounidense «En España existen dos razas: una raza esclava y una raza gobernante. Esos rojos, desde el presidente Azaña hasta los anarquistas, son todos esclavos. Es nuestro deber ponerlos en su lugar; sí, volver a encadenarlos…» El libro se estructura en torno a seis biografías que dieron forma a la revuelta fascista que destruyó la República Española y condujo a la dictadura de casi cuatro décadas del general Francisco Franco.
Paul Preston nació en 1946 y de ser español no habría podido publicar sus estudios sin jugarse la vida.
Por otra parte Gonzalo de Aguilera habla de asesinar a un grupo de gente muy concreta, por motivos ideológicos y además se aprecia un necesidad de explotar y servirse de la vida de los españoles.
