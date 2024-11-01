Temporal en el Mediterráneo: Aviso de Aemet

La Aemet ha avisado en una nota informativa de la llegada de un temporal al Mediterráneo a comienzos de la próxima semana. Además, señala que el lunes y el martes serán los días más intensos. Habrá precipitaciones persistentes, rachas muy fuertes de viento y temporal marítimo que podrían afectar a ramblas y cabeceras de ríos. También pueden provocar incidencias en zonas litorales.