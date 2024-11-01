Temporal en el Mediterráneo: Aviso de Aemet

edición general
La Aemet ha avisado en una nota informativa de la llegada de un temporal al Mediterráneo a comienzos de la próxima semana. Además, señala que el lunes y el martes serán los días más intensos. Habrá precipitaciones persistentes, rachas muy fuertes de viento y temporal marítimo que podrían afectar a ramblas y cabeceras de ríos. También pueden provocar incidencias en zonas litorales.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
vamos a un temporal cada 3 semanas en Valencia pero el cambio climático no existe
#2 Suleiman
Parecemos Irlanda...
#3 Tronchador. *
Han actualizado el discurso, hasta el "más lumbreras" se ha dado cuenta que hay un cambio enorme, ahora dicen "El cambio climático siempre ha existido" y se quedan tan panchos, sentados sobre sus cojones.
Esto iba para #_1 que me imagino que me tendrá ignorado por aquello de intentar explicarle lo que es un genocidio.
