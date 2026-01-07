Temporal en Europa: Atascos de hasta 1.600 km en Francia, aeropuertos paralizados y problemas de suministro eléctrico

El temporal de frío y nieve que está azotando Europa está causando miles de incidencias tanto en el transporte como en los sistemas eléctricos de varios países. El norte y el noroeste de Francia vive este miércoles un episodio de nieve, con espesores en términos generales de entre cinco y ocho centímetros, que ha provocado atascos interminables con más de 1.600 kilómetros acumulados esta mañana, además de la supresión de unos 140 vuelos en París.