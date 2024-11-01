edición general
El temporal causa inundaciones en Cáceres y pone en alerta a 11 provincias

El temporal causa inundaciones en Cáceres y pone en alerta a 11 provincias  

El frente atlántico frío que recorre este miércoles la Península de oeste a este ha dejado lluvias abundantes acompañadas de tormentas y granizo en Extremadura, causando incidencias en la región. Hasta las 15:00 horas, el temporal ha dejado más de 30 litros en puntos como Puebla de Obando y Almendralejo, y rachas de hasta 100 kilométros por hora en Tornavacas y superiores a los 90 en Castuera, Fuente de Cantos, Almendralejo o Peraleda del Zaucejo.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Se avisó por los alcaldes y alcaldesas de la zona que esto iba a suceder. Los trabajos de contención de las cenizas de los incendios de este verano eran prioritarios.

El agua negra x.com/Irenirima/status/1986091941109313723
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Esta mañana lo dije, cuidao con los politicos, y nada otra vez, otra puta vez, la de siempre

Pero cuidado con como llamo yo a esto eh, nos la estan haciendo todas las veces poniendo nuestras vidas en peligro

nos están MASACRANDO
pitercio #3 pitercio
Vaya, no ha funcionado correctamente la brigada de toreros.
The_Ignorator #4 The_Ignorator
Nota: La noticia pone Cáceres en el titular y efectivamente en la segunda parte de la noticia hablan de ahi.
Los pueblos que se indican en la entradilla son de Badajoz
