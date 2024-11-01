El temporal causa inundaciones en Cáceres y pone en alerta a 11 provincias  

El frente atlántico frío que recorre este miércoles la Península de oeste a este ha dejado lluvias abundantes acompañadas de tormentas y granizo en Extremadura, causando incidencias en la región. Hasta las 15:00 horas, el temporal ha dejado más de 30 litros en puntos como Puebla de Obando y Almendralejo, y rachas de hasta 100 kilométros por hora en Tornavacas y superiores a los 90 en Castuera, Fuente de Cantos, Almendralejo o Peraleda del Zaucejo.