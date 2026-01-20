edición general
2 meneos
1 clics
La temporada reproductiva de los pingüinos antárticos se ha adelantado trece días en una década como respuesta de estos animales al cambio climático

La temporada reproductiva de los pingüinos antárticos se ha adelantado trece días en una década como respuesta de estos animales al cambio climático

"Igual que en Ávila vemos que los almendros están floreciendo antes, nosotros quisimos ver como estaban cambiando los periodos reproductivos en una de las zonas del planeta que más rápido se están calentando." - señala el científico abulense que se ha dado cuenta del cambio. Y es que ese adelanto de casi dos semanas, trece días exactamente, en la reproducción de los tres tipos de pingüinos que analizaron en un periodo de solo diez años es muy significativo. Y más en una especie considerada como indicadora temprana del cambio climático.

| etiquetas: pingüinos , reproducción , cambio , climático , abulense , antártida
2 0 0 K 31 cultura
1 comentarios
2 0 0 K 31 cultura
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Eso es debido a los restos de Viagra en las aguas :-D
0 K 11

menéame