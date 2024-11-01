Temor a que los servicios digitales implantados al calor de los fondos europeos colapsen por falta de mantenimiento

(...) Aplicaciones que informan de la hora a la que va a pasar el transporte público que va a utilizar para un desplazamiento, de la oferta cultural disponible para las próximas semanas, portales ciudadanos que facilitan la realización en unos pocos pasos de trámites que antes requerían de horas de espera ante una ventanilla o carpetas ciudadanas que permiten centralizar en un solo repositorio toda la información necesaria para relacionarnos con la Administración.