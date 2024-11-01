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Temor a que los servicios digitales implantados al calor de los fondos europeos colapsen por falta de mantenimiento

Temor a que los servicios digitales implantados al calor de los fondos europeos colapsen por falta de mantenimiento

(...) Aplicaciones que informan de la hora a la que va a pasar el transporte público que va a utilizar para un desplazamiento, de la oferta cultural disponible para las próximas semanas, portales ciudadanos que facilitan la realización en unos pocos pasos de trámites que antes requerían de horas de espera ante una ventanilla o carpetas ciudadanas que permiten centralizar en un solo repositorio toda la información necesaria para relacionarnos con la Administración.

| etiquetas: fondos europeos , mantenimiento , abandono , servicios digitales
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4 comentarios
2 0 0 K 17 actualidad
skaworld #2 skaworld
"Las principales firmas de consultoría advierten de que si no se mantiene la inversión muchos no podrán seguir funcionando"


Si no me llueven los billets mal, soltad guita.

Y por eso hacer las cosas inhouse suele ser bastante mas rentable que externalizar, pero como es a largo plazo...
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angelitoMagno #3 angelitoMagno *
Como todas esos wordpress de cinco secciones y un formulario de contacto hechos con el kit digital, que se quedarán sin tocar durante años, hasta que peten por falta de actualizaciones.

Por eso creo que este tipo de ayudas y subvenciones son un error, muchos las piden porque "es gratis". Sería mejor implementar las ayudas vías ventajas fiscales. Que los desarrollos te cueste menos, pero que te cuesten, así solo accederían a ellas los que las que de verdad las necesiten.
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Malinke #1 Malinke
Si es pir falta de mantenimiento, colapsarán.
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#4 encurtido
La idea de esos fondos era impulsar esas inversiones para que esos sectores sean más competitivos.

Si las subvenciones se tienen que extender indefinidamente en el tiempo no para crear estos servicios, sino para mantenerlos, es que el negocio son las propias subvenciones.
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menéame