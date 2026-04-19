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El temor a la IA y a su rápido despliegue amenaza con desembocar en estallidos de violencia política

El temor a la IA y a su rápido despliegue amenaza con desembocar en estallidos de violencia política

La preocupación por los 'riesgos existenciales' que la industria tecnológica ha vinculado a la IA se ha traducido en un creciente rechazo social que ya ha degenerado en un puñado de ataques violentos

| etiquetas: ia , inteligencia artificial
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
elgranpilaf #2 elgranpilaf *
#1 Date con un canto en los dientes que no nos han despedido todavía, que llegará el momento. Yo ya me estoy pensando en vender la casa y comprarme una parcela. Le pueden dar por culo a todos los hijos de puta estos capitalistas. No pienso darles un duro
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Mesto #4 Mesto
#2 Y de que vas a vivir en tu parcela?
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DaniTC #11 DaniTC *
#4 no lo sabe ni él xD Se pensará que si plantas algo, sale al día siguiente...
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#3 Poll *
#1 Mi jefe usa la IA hasta para mandar los mails de agradecimiento cuando alguien se va. Ha llegado hasta tal punto que es incapaz de decidir nada sin antes consultarlo con una IA, como si fuera el oráculo de Delfos.

Ninguna empresa necesita un señor mayor cobrando 80.000 para consultar sus putas inseguridades de mierda en chatgpt.
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#7 Eukherio
#3 La responsabilidad al final es suya, que hay muchos que creen que librarán si delegan todo en la IA, pero la cagada no se la va a comer ChatGPT.
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#8 chavi
#7 Espera a ver...
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alfon_sico #9 alfon_sico
#3 pasa con el jefe y con empleados. Tengo un compañero que hasta los mails más sencillos los acaba pasando por Copilot, que encima es una IA pésima para eso, y saca unos textos ridículos en el contexto que maneja
Personas que preguntan cualquier chorrada y por supuesto que se creen todo lo que responden

Uso la IA, sí, reconozco que cada vez resulta más rápido que el clásico google, pero de momento todas dan respuestas a medio camino entre lo real y lo que quieres oír: he pasado de ChatGPT a…   » ver todo el comentario
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#6 CrudaVerdad
Si los super billonarios se excitan diciendo que la IA hará que diversos profesionales queden completamente obsoletos.

Si el CEO de NVidia eyacula frente a la cámara prometiendo destruir a todos los desarrolladores de software.

¿Qué puede salir mal? Esos CEOs idiotas creen que todos nosotros vamos a agachar la cabeza, hacer una sonrisa falsa y llorar donde a nadie incomode. Pero por simple estadística, siempre habrá alguien que no va a hacer eso y cambiará su actuación... Y vendrán los lloros.

Por cierto, no compraré jamás un producto de NVidia.
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nosomosnaiderl #5 nosomosnaiderl *
Pues a mí la IA, como programador, me está solucionando la vida. En concreto Claude.
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alfon_sico #10 alfon_sico
#5 como programador también reconozco que le he usado, no porque yo sea programador, pero para cositas personales con raspberry, pequeños scripts ... acabé resolviendo situaciones que seguramente no hubiera sido capaz de resolver a través de foros
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menéame