Tellado insinúa que el ingreso mínimo vital es "un agravio" para los cotizantes y dice que genera "efecto llamada"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha defendido este sábado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) nació para proteger a quien lo necesita “de verdad” y “no para convertirse en efecto llamada y un agravio para las familias que cotizan” a la Seguridad Social.

#2 Pivorexico
El contar en política con tipos tan limitados intelectualmente como Tellado , si es un efecto llamada y de los chungos ..
4 K 63
manuelpepito #6 manuelpepito
#2 Tellado no es limitado, es un sinvergüenza, muy listo y con mucha mala leche. Limitados son los votantes de esta gente
3 K 42
#10 rekus
A quien perjudica el IMV es a los empresarios: Yo también preferiría cobrarlo a trabajar 6 días, 12 horas al día de camarero por 800 euros.

El PP defiende a los suyos, los empresarios, atacando a la clase trabajadora. No debería sorprender a nadie.
1 K 35
OrialCon_Darkness #17 OrialCon_Darkness
#10 A un amigo mío le han concedido el IMV tras llevar año y medio sin poder trabajar por culpa de una operación en la pierna que no llega hasta el año que viene, 550 euros tiene de IMV, si no fuese porque ya tiene la casa pagada, con eso no le llega ni para el alquiler.
0 K 9
#11 Toponotomalasuerte
Menudo subnormal. Este es más de las colas del hambre y la ruina que provocan los ladrones de su partido
1 K 28
Connect #8 Connect
Señor Tellado, está usted insinuando que hay gente que se quiere aprovechar del sistema? Con lo bondadoso y honrado que somos los seres humanos, se cree que alguien iba a tratar de escaquearse y vivir a cuenta de otros? Esto es imposible, no se da nunca y no pasará aunque se esté repartiendo dinerito.
1 K 26
TooBased #3 TooBased
Efecto llamada al sentido común
1 K 23
beltzak #19 beltzak
Lo que genera efecto llamada es la baja calidad de los diputados en el congreso y de senadores en el senado. A estas alturas nos iría muchísimo mejor si nuestros diputados fueran prostitutas, toxicómanos, inmigrantes, personas sin hogar, desahuciados todos ellos con muchísima mas cultura, experiencia en la vida y honestidad que esta panda de criminales corruptos y desgraciados que nos venden al mejor postor para gobernarnos.
0 K 9
Libre_albedrío #9 Libre_albedrío
Algunos países europeos también lo tienen. Se han hecho estudios que apuntan, que no se perjudica el acceso al trabajo. Siempre que oigo esos comentarios, veo a la persona rabiosa por su trabajo o sus pocas ganas de trabajar. Casualidad?
0 K 7
lobotomico2 #13 lobotomico2 *
Ha dicho que los ilegales que no han cotizado no cobren el subsidio.

Algo bastante logico en un pais donde nos estan diciendo que no hay dinero para pensiones y que trabajemos hasta los 70 años.

Una buena solucion es que los que quieran que se de, se comprometan a que se lo quiten de su pension.

Pero vamos, seguid dando votos a Vox.
0 K 7
Andreham #15 Andreham
#13 Los ilegales no pueden tener cuentas bancarias ni pueden recibir dinero del estado porque no existen, por eso son ilegales.

¿O crees que va el morito/negrito, se presenta en la oficina del SEPE, dice que ha venido en patera, y el estado le dice "ah muy bien, toma tu número de identidad fantasma, tu IBAN con una cuenta bancaria registrada a nombre de Correos, y cada mes te vamos ingresando 800 euros, bienvenido a España"?
1 K 27
lobotomico2 #16 lobotomico2
#15 No tienes razon en que no puedan tener cuentas bancarias.

Pero si puede ser que los inmigrantes no cobren el ingreso minimo vital, aunque me imagino que si otras ayudas. Lo mirare.
0 K 7
OrialCon_Darkness #18 OrialCon_Darkness
#13 Yo te propongo una solución mejor, que los políticos cobren el doble del sueldo mínimo y, se tengan que pagar ellos sus gastos (chofer, vivienda, asesores, teléfono móvil y tablet, secretari@, etc etc).
Solo con eso, creo que ya sacas el IMV para 1 o 2 millones de personas.
0 K 9
#1 Katos
Dar dinero sin trabajar no solo hace efecto llamada sino que incentiva que no se busque trabajo de forma activa.

No es un cuestión política lo que esta refrenda do por multitud de estudios científicos.

Seguid pagando impuestos cada vez más altos para que todo vaya peor, me parece el mejor efecto llamada de la izquierda para que se vite extremadercha. Así que si, es un gran efecto llamada.
10 K -49
pedrobotero #4 pedrobotero
#1 tener un SMI es dar dinero sin trabajar?
0 K 10
dark_soul #5 dark_soul
#1 el único efecto llamada es para llamarte gilipollas por las tonterías que dices
14 K 123
#7 Seat127
#1 Estoy interesado en el tema y de momento solo he leído resultados positivos en los estudios que he podido ver al respecto.¿Tienes alguno que indique eso que afirmas? Me gustaría estudiarlo para tener otro punto de vista
3 K 41
#12 Klamp
#1 curioso pues que lleguen más inmigrantes a Italia que a España
0 K 8
Andreham #14 Andreham
#1 Para recibir dinero sin trabajar ya estás tú, los rentistas y Tellado, entre otros.
0 K 8

