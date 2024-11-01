Tellado insinúa que el ingreso mínimo vital es "un agravio" para los cotizantes y dice que genera "efecto llamada"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha defendido este sábado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) nació para proteger a quien lo necesita “de verdad” y “no para convertirse en efecto llamada y un agravio para las familias que cotizan” a la Seguridad Social.
El PP defiende a los suyos, los empresarios, atacando a la clase trabajadora. No debería sorprender a nadie.
Algo bastante logico en un pais donde nos estan diciendo que no hay dinero para pensiones y que trabajemos hasta los 70 años.
Una buena solucion es que los que quieran que se de, se comprometan a que se lo quiten de su pension.
Pero vamos, seguid dando votos a Vox.
¿O crees que va el morito/negrito, se presenta en la oficina del SEPE, dice que ha venido en patera, y el estado le dice "ah muy bien, toma tu número de identidad fantasma, tu IBAN con una cuenta bancaria registrada a nombre de Correos, y cada mes te vamos ingresando 800 euros, bienvenido a España"?
Pero si puede ser que los inmigrantes no cobren el ingreso minimo vital, aunque me imagino que si otras ayudas. Lo mirare.
Solo con eso, creo que ya sacas el IMV para 1 o 2 millones de personas.
No es un cuestión política lo que esta refrenda do por multitud de estudios científicos.
Seguid pagando impuestos cada vez más altos para que todo vaya peor, me parece el mejor efecto llamada de la izquierda para que se vite extremadercha. Así que si, es un gran efecto llamada.