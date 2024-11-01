La Televisión de Galicia aumenta a 2,1 millones el presupuesto del programa que coronó mediáticamente a Feijóo

La Televisión de Galicia a multiplicado el presupuesto público que destina al programa por el que la Xunta pasea a sus altos cargos hasta los 2.150.023,5 euros sin contabilizar el IVA. Lo ha hecho en la primera gran jugada estratégica de su nueva directora, Concepción Pombo, que ha decidido premiar al programa que coronó en el más alto asiento de Juego de Tronos al entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y puso a bailar “el meneíto” al actual, Alfonso Rueda.