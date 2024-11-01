edición general
Una televisión americana nombra a Javier Negre director de su canal en español

La cadena estadounidense Real America’s Voice (RAV) ha anunciado la creación de RAV Español, un nuevo canal dirigido al público hispanohablante de Estados Unidos y América Latina. El periodista Javier Negre ha sido nombrado, según ha podido saber Confidencial Digital, director y presidente de programación del nuevo canal. También conducirá el espacio principal del canal: ‘The Right News Show’...

estemenda #3 estemenda
Que le vaya bien, no le voy a echar de menos.
3
#7 pirat
Si yo fuera muy mala persona les desearía que contratasen a nuestra arma de destrucción masiva, tonicantó...
Creo que me he pasado de sádico.
2
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Este lanzamiento se enmarca en una estrategia del entorno republicano para ampliar su alcance en la comunidad hispana. RAV es conocida por su línea editorial conservadora y por emitir espacios como ‘War Room’, del exasesor de Donald Trump y Steve Bannon, y ‘The Charlie Kirk Show’...
0
Deviance #2 Deviance *
Pues van apañaos si se van a informar por el condenas. Menuda ida de olla.
0
WcPC #5 WcPC
Esto forma parte de lo que ha dicho la Casa Blanca que va a hacer, desestabilizar los gobiernos de Europa y acabar con la UE...
A ver, a mi la UE me parece una mierda enorme, ojalá dejara de existir, pero si a cambio tenemos gobiernos aún más radicales en lo económico que la UE y con menos libertades civiles, como que el cambio me parece tan estúpido como lo que ha hecho UK, salirse de la UE y seguir con las mimas medidas económicas que los han llevado a ser un país en descomposición.
0
phillipe #4 phillipe
Está claro que la extrema derecha americana tiene dinero a expuertas. Genial por mí que lo malgasten en cosas como esta.
0
#6 euacca
Verás lo que dura. Es que no le conocen.
0
#8 SantanaS
Sabe que allí tiene futuro, tal y como está el pais aquel.
0

