Teletrabajo en España: cada vez hay más modelos híbridos, pero a tu jefe le sigue molestando que te quedes en casa

Ligeros repuntes, pero sin confirmar el modelo: la jornada híbrida resiste, pero muestra síntomas de retroceso. La Encuesta de Población Activa mostró que, en 2024, un 7'8% de los trabajadores se quedó en casa más de la mitad de los días laborales, y otro 7,6% (unos 1,6 millones) lo hizo de forma ocasional. Si lo sumamos todo, solo un 15% de los españoles tiene algún tipo de trabajo en remoto: un porcentaje que muestra un leve repunte con respecto a 2023, pero que está muy lejos de los niveles de pandemia y del resto de la Unión Europea.