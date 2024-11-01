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Teletrabajo en España: cada vez hay más modelos híbridos, pero a tu jefe le sigue molestando que te quedes en casa

Teletrabajo en España: cada vez hay más modelos híbridos, pero a tu jefe le sigue molestando que te quedes en casa

Ligeros repuntes, pero sin confirmar el modelo: la jornada híbrida resiste, pero muestra síntomas de retroceso. La Encuesta de Población Activa mostró que, en 2024, un 7'8% de los trabajadores se quedó en casa más de la mitad de los días laborales, y otro 7,6% (unos 1,6 millones) lo hizo de forma ocasional. Si lo sumamos todo, solo un 15% de los españoles tiene algún tipo de trabajo en remoto: un porcentaje que muestra un leve repunte con respecto a 2023, pero que está muy lejos de los niveles de pandemia y del resto de la Unión Europea.

| etiquetas: teletrabajo , españa , modelo hibrido
6 2 0 K 77 actualidad
10 comentarios
6 2 0 K 77 actualidad
Comentarios destacados:      
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Nosotros curramos en una multinacional con un huevo de países y la broma que hacemos con esto es decir "Pues nada, vamos a teletrabajar desde la oficina"

En nuestro caso, y en la mayor parte de las situaciones, el estar en la oficina solo sirve para tomar el café con los compañeros.
6 K 67
#4 MetalAgm *
#2 El tema de la inversion inmobiliaria y lobbies constructores y promotores y fondos que invierten en vivienda producen esas cosas en España: hay que mantener la tension inmobiliaria y la demanda de vivienda por las nubes en las grandes ciudades, no sea que a la gente con teletrabajo le de por dispersarse y joder el negocio... el dia que reviente el sector inmobilirario de las grandes ciudades en España, el teletrabajo fluira como en cualquier pais europeo y se acabaran esas tonterias de ir a la oficna para tener reuniones con gente de fuera del pais telematicamente...
3 K 37
#6 MetalAgm
#3 Es mas productivo... pero a la vez jode el negocio de muchos lobbies promotores, constructores y fondos de inversion que estan invirtiendo muchas cantidades de dinero en vivienda en las grandes ciudades y su area metropolitana... sino, situaciones como las que explica #2 ¿como las explicas? Es super productivo ir a la oficina para hablar con compañeros que estan... en otro pais seguramente trabajando desde casa...

Hay un lobby que presiona a las administraciones para frenar el teletrabajo,…   » ver todo el comentario
1 K 14
#3 woke *
si trabajar en casa fuera más productivo, todos trabajaríamos desde casa, y no habría debate
0 K 18
Peka #8 Peka
#3 Lo es, los que teletrabajan apenas cogen bajas y el trabajo sale igual.
2 K 30
Cantro #9 Cantro
#8 más de un catarro he pasado yo currando.

Si hubiese tenido que ir a la oficina hubiese sido una baja
1 K 14
#10 JanSolo *
#3 Es que no hay debate de productividad porque esta claro, desde casa se es mucho mas productivo. El debate es si hay que darle el gusto a los que no saben que hacer con su vida si no es pasearse por la oficina.
1 K 15
Ovlak #1 Ovlak
¿Están sacando de los cálculos a los trabajadores de las administraciones públicas? Porque si están agregados es muy probable que el porcentaje baje bastante más si no se tuvieran en cuenta.
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Magog #7 Magog
A tu jefe y a muchas empresas gestoras de oficinas, que donde trabajo para millón doscientos mil al mes por el alquiler de las oficinas en las que estamos (y este es solo un edificio, tiene varios....)
0 K 10

menéame