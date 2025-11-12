Telefónica convoca a los sindicatos el próximo lunes para anunciar un nuevo ERE

Telefónica ha convocado a los tres principales sindicatos de la compañía (UGT, CC.OO. y Sumados-Fetico) a una reunión el próximo lunes para explicarles la implementación del Plan Estratégico de la compañía y los siguientes pasos de la ejecución del mismo, según la versión oficial tanto de sindicatos como de la empresa. Pero lo cierto es que la convocatoria ha desatado todas las alarmas entre la plantilla de la operadora y se da por hecho que se les comunicará oficialmente un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que podría afectar a