Telefónica aclara que no tiene un nuevo ERE “en este momento sobre la mesa”

Telefónica aclaró este lunes, tras la publicación de nuevas informaciones sobre un posible próximo despido colectivo en la multinacional, que no tiene actualmente “sobre la mesa” planes respecto a un nuevo ERE. “Telefonica está trabajando en numerosos análisis en todos los ámbitos de la compañía, pero no hay sobre la mesa el planteamiento de un ERE en este momento”, señalaron a Servimedia fuentes del grupo.