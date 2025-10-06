Telefónica aclara que no tiene un nuevo ERE “en este momento sobre la mesa”

Telefónica aclaró este lunes, tras la publicación de nuevas informaciones sobre un posible próximo despido colectivo en la multinacional, que no tiene actualmente “sobre la mesa” planes respecto a un nuevo ERE. “Telefonica está trabajando en numerosos análisis en todos los ámbitos de la compañía, pero no hay sobre la mesa el planteamiento de un ERE en este momento”, señalaron a Servimedia fuentes del grupo.
| etiquetas: telefonica , ere , no ere , aclaracion , desmentido
www.expansion.com/empresas/tecnologia/2025/10/06/68e2d0c1e5fdea97448b4
Telefónica prepara un ERE de más de 6.000 empleos
Toma contraste y verificación de la información ....
No lo redacta RRHH. Lo hace Sagardoy.
Los EREs son un puto cachondeo desde 2012, antes al menos si la autoridad laboral no lo aprobaba no había ERE. Y más de un empresario pagaba el antiguo improcedente para que no le levantasen la alfombra.
Esos mismos. Aunque sean un poco chapuzas a veces, la putada es que tienen la sartén por el mango y como las plantillas son unos padefos de cojones, hacen lo que les sale de las narices. Las condiciones dependen de la buena voluntad de la empresa, si quiere calma en el futuro o no.
Y no, la carta de traer inmigrantes ya no sirve, está quemada.
En el caso de mi empresa o TEF, lo del emigrante no es tan sencillo, son perfiles muy especializados. Y mira que en mi empresa como un tercio de los que están en España son de fuera (el idioma oficial de las reuniones es el inglés)
Pero con un mínimo de movilizaciones se podían conseguir condiciones de salida bastante mejores. Pero mira, que les den. Sarna con gusto no pica. Yo llevo ya casi cinco años de retraso en la salida con respecto al último ERE que se hizo .,. y el que gana con el tiempo soy yo. Me queda menos tiempo para jubilarme, me siguen pagando y tampoco estoy picando piedra en una cantera bajo el sol. En un par de años me la soplará si me prejubilan o me despiden.
Desde que yo empecé a trabajar con ellos, en los 90 cada poco estaban con EREs mandando a la gente a su casa con 53 más o menos.
El asunto es que los últimos ya se han ido más tarde y tiene pinta que cada vez será más adelante. Una prejubilación es un despido aplazada y desde 2012 la pasta que hay para despdidos, gracias al PP es menor. Antes de la reforma pepera, tenían 3 años y medio de tu sueldo para prejubilarte, junto con las cotizaciones a la SS. Eso te daba para tirar 8-10 años sin mucha complicación, ahora solo hay dos años, así que si te da de los 59 a los 63 ... eso es lo que tienes.
Y veremos si el nuevo CEO no viene con otras ideas y lo que hace es echar a la gente directamente.
El primer ere lo pagó el gobierno y se fueron a casa con el 100% Entonces si era un ERE.
Des segundo el gobierno pago algo, pero lo todo. No sé fueron a casa con el 100%< si recuerdo más. En los siguientes planes de salidas incentivadas, que es como los llaman, ha habido ostias por… » ver todo el comentario
En cualquier caso, lo que yo no entiendo es porqué se habla tanto de los rumores sobre este asunto y tan poco sobre las cuestiones legales y políticas que plantea. Porque yo no entiendo cómo van a justificar legalmente el ERE y tampoco cómo va a justificar… » ver todo el comentario