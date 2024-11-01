Telecinco confirma su mala dinámica en cuanto a audiencias y firma el peor noviembre de su historia. Además, el canal principal del grupo Mediaset encadena su quinto mes consecutivo por debajo de los dos dígitos, ya que durante estos 30 días han establecido un share medio del 9%. Se queda cerca su peor racha en cuanto a establecer un solo dígito seguido (que son 8, de julio 2024 a febrero 2025). Telecinco es tercera en el ranking, pero esta muy lejos de la cabeza del podio que lidera Antena 3, muy seguido de La1 de RTVE.
| etiquetas: telecinco , audiencias , desplome , histórico
Como se nota que los abuelos la van palmando y no hay relevo generacional.
Toca asumirlo, hermosos. El 5 y el 3 en el mando de la tele (al menos el 3 fuera de Cataluña ) hace tiempo que están para que la abuela no dé guerra. Y hace tiempo que hay jubiletas que se han subido al carro de la prensa digital y las plataformas de streaming.
Aunque nosotros tampoco nos engañemos. La morralla va a seguir existiendo siempre. En pandemia más de uno se puso morao de ver Twitch, de ver cómo otros jugaban o decían sus gilipolleces. Al menos esta morralla es más democrática que la otra.
Qué tiempos.
Tuvo su época. Telahinco ya no se levanta ni con la enésima edición de Gran Shurmano. Y el que ya está acostumbrado al ad-blocker no puede aguantar ni diez minutos de televisión normal. Al que se le olvida por qué dejó de verla refresca la memoria rapidito.
La naturaleza está haciendo el resto.
Maromos y zorrones folleteando y discutiendo en entornos paradisíacos
Es lo que pedimos a Telecinco
Es por lo que existe Telecinco
Mediaset es un faro de la cultura europea. De su libertad