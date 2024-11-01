Telecinco confirma su mala dinámica en cuanto a audiencias y firma el peor noviembre de su historia. Además, el canal principal del grupo Mediaset encadena su quinto mes consecutivo por debajo de los dos dígitos, ya que durante estos 30 días han establecido un share medio del 9%. Se queda cerca su peor racha en cuanto a establecer un solo dígito seguido (que son 8, de julio 2024 a febrero 2025). Telecinco es tercera en el ranking, pero esta muy lejos de la cabeza del podio que lidera Antena 3, muy seguido de La1 de RTVE.