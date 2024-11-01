edición general
Telecinco confirma su mala dinámica en cuanto a audiencias y firma el peor noviembre de su historia

Telecinco confirma su mala dinámica en cuanto a audiencias y firma el peor noviembre de su historia. Además, el canal principal del grupo Mediaset encadena su quinto mes consecutivo por debajo de los dos dígitos, ya que durante estos 30 días han establecido un share medio del 9%. Se queda cerca su peor racha en cuanto a establecer un solo dígito seguido (que son 8, de julio 2024 a febrero 2025). Telecinco es tercera en el ranking, pero esta muy lejos de la cabeza del podio que lidera Antena 3, muy seguido de La1 de RTVE.

tul #1 tul
que vuelvan a sus origenes y saquen a las mama-chicho xD
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #7 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#1 y emitan anime a las 9 antes ( ¿ o era después ?) del tele cupón.
Cherenkov #4 Cherenkov
Se van a hundir en su propia decadencia de telebasura.
#11 Hoypuedeserungrandia
La Isla de las tentaciones, como aquella mierda de mujeres hombres y ….. que era una porquería de igual tamaño, pero por suerte el publico parece que se empieza a cansar de la bazofia que emite T5 incluida Ana Rosa y todos los actores que hacen de tertulianos.
#2 cybermouse
A llorar a la lloreria
colipan #16 colipan
Libre mercado
#9 mr._cortimer
que se vayan ATPC
Shuquel #13 Shuquel
Ese dato tiene que estar mal, lo privado siempre funciona mejor que lo público
Lamantua #5 Lamantua
Ojalá cierre hoy.
andran #14 andran
A ver si hacen un ERE y eliminan esta cadena.
Como se nota que los abuelos la van palmando y no hay relevo generacional.
calaña #8 calaña
De su historia, tú. Y hablamos de una historia muy bizarra: Goles son amores, Las noches de tal y tal, Bellezas en la nieve... Es para hacérselo mirar.
#10 Hynkel
#8 www.youtube.com/watch?v=EVYbNq5NXnU :troll:

Toca asumirlo, hermosos. El 5 y el 3 en el mando de la tele (al menos el 3 fuera de Cataluña xD) hace tiempo que están para que la abuela no dé guerra. Y hace tiempo que hay jubiletas que se han subido al carro de la prensa digital y las plataformas de streaming.

Aunque nosotros tampoco nos engañemos. La morralla va a seguir existiendo siempre. En pandemia más de uno se puso morao de ver Twitch, de ver cómo otros jugaban o decían sus gilipolleces. Al menos esta morralla es más democrática que la otra.
calaña #15 calaña *
#10 qué peaso análisi pornofurbolíjtico.se marca Loreto Valverde, home ya.

Qué tiempos. :shit:
#17 Hynkel
#15 Las mozas ni siquiera sabían ir a una con los balones.

Tuvo su época. Telahinco ya no se levanta ni con la enésima edición de Gran Shurmano. Y el que ya está acostumbrado al ad-blocker no puede aguantar ni diez minutos de televisión normal. Al que se le olvida por qué dejó de verla refresca la memoria rapidito.
#12 Borgiano
Pues tienen que estar ya las mamachicho pa verlas
bacilo #6 bacilo
Que vuelva crónicas mamarrachianas.
#18 alkalin
Han pasado varías décadas pasando de los milenials en adelante. Estos se han buscado la vida y han creado el hábito de buscar lo que quieren ver, cuando lo quieren ver.

La naturaleza está haciendo el resto.
#3 Prusianodelsur
La isla de las tentaciones funciona bien
Maromos y zorrones folleteando y discutiendo en entornos paradisíacos

Es lo que pedimos a Telecinco
Es por lo que existe Telecinco

Mediaset es un faro de la cultura europea. De su libertad
