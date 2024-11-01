edición general
5 meneos
5 clics
Ted Nichols, famoso compositor de Hanna-Barbera en ‘Los Picapiedra’ y ‘Scooby-Doo’, muere a los 97 años [ENG]

Ted Nichols, famoso compositor de Hanna-Barbera en ‘Los Picapiedra’ y ‘Scooby-Doo’, muere a los 97 años [ENG]

Ted Nichols, quien compuso, dirigió y arregló la música de dibujos animados tan queridos de Hanna-Barbera como Los Picapiedra o Scooby-Doo ha fallecido. Tenía 97 años. Nichols mantuvo una larga batalla contra el Alzheimer y murió bajo cuidados paliativos en Auburn. Nichols también trabajó en La hormiga atómica, El inspector ardilla, Los cuatro fantásticos, Los autos locos, Los Gatos de Chattanooga, Pebbles y Bam Bam, Josie y las gatimelódicas, Las aventuras de Huckleberry Finn o El fantasma del espacio entre otras.

| etiquetas: ted nichols , hanna-barbera , los picapiedra , scooby-doo
5 0 0 K 68 actualidad
sin comentarios
5 0 0 K 68 actualidad

menéame