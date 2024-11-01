edición general
La tecnología antigua fiable pero predecible, frente a la moderna de resultados inesperados

En la última entrega de Cruce de Cables de RNE estuve con el gran David Sierra hablando de Cómo los cacharros antiguos eran más fiables y, sobre todo, predecibles. Es todo un contraste con lo que sucede hoy en día, en el que las máquinas se «actualizan» solas, piden permiso para cualquier tontería o fallan y dejan de funcionar inesperadamente, haciendo parpadear iconos que a veces ni siquiera son comprensibles.

#1 j-light *
Antes la ingeniería era el arte de hacer algo fiable y, por tanto, predecible y hoy la "ingeniería" es el arte de venderte algo antes que la competencia. El futuro no importa porque yo quiero los resultados hoy.

Ingeniería vs. "financiarización"
#2 pirat
Dictadura tecnológica.
