La tecnología antigua fiable pero predecible, frente a la moderna de resultados inesperados

En la última entrega de Cruce de Cables de RNE estuve con el gran David Sierra hablando de Cómo los cacharros antiguos eran más fiables y, sobre todo, predecibles. Es todo un contraste con lo que sucede hoy en día, en el que las máquinas se «actualizan» solas, piden permiso para cualquier tontería o fallan y dejan de funcionar inesperadamente, haciendo parpadear iconos que a veces ni siquiera son comprensibles.