Tecnalia patenta un reactor para elevar la producción del biometano y obtener gas natural sintético del biogás

El centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico Tecnalia ha desarrollado y patentado un reactor de milicanales para aumentar la producción del biometano y que permite obtener directamente gas natural sintético a partir de biogás, a través de la conversión del CO2 que contiene.
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#3 No les cabe el prototipo, pero todo se andará. Para la bici no lo veo.
El reactor puede que sea una maravilla y funcione.
Pero el problema es el transporte de las heces. Es decir, la planta industrial estará en un sitio y hasta allí hay que trasladar las heces en camiones desde diferentes granjas con el gasto energético que eso conlleva así que el proceso hace que tenga una tasa de retorno energético negativa.
De hecho, hoy día a los agricultores ya les sale caro el esparcir los purines de cerdo por los campos de los alrededores pues imagínate si los tienes que trasladar 100, 200 o más kilómetros.
Habría que ver si es necesaria una planta industrial o pudiera ser algo más distribuido.
Los tractores, sea con remolque habitual o con cisterna, tienen una capacidad relativamente reducida para lo que podría ser un camión "en condiciones". Amén de que a los agricultores el retorno está en lo que ahorran de fertilizantes y lo que producen más y mejor con dichos purines que si no lo hubieran echado.