edición general
5 meneos
47 clics
Technotronic - Pump Up The Jam (Official Music Video)

Technotronic - Pump Up The Jam (Official Music Video)  

Vídeo musical de Technotronic interpretando Pump Up The Jam.

| etiquetas: technotronic , pump up the jam , music video
4 1 0 K 86 ocio
5 comentarios
4 1 0 K 86 ocio
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Recordad revisón de próstata ya.
4 K 53
armadilloamarillo #3 armadilloamarillo
#2 Pump up the Valium!
1 K 21
BastardWolf #4 BastardWolf
La que salia cantando en este video no era la cantante de Technotronic, era una modelo que se uso para el vídeo
0 K 11
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Get your booty on the floor tonight...  media
0 K 10
maspipinobreve #5 maspipinobreve *
Es bellísimo de escuchar en lugares con stereo amplio y a todo volumen, con altavoces recios. Con 15" sonaban de muerte, como cualquier cosa.
0 K 7

menéame