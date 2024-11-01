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El Teatro Romano de Cádiz: la joya de Balbo y Agripa que emergió bajo un taller del Pópulo

Oculto durante siglos bajo las callejuelas del barrio del Pópulo y, más recientemente, bajo los muros de la antigua Fundición Vigorito

| etiquetas: cadiz , teatro romano , barrio pópulo
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