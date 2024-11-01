edición general
El TC se enfrenta a un bloqueo "prolongado" para la renovación que supondría la salida de Conde-Pumpido

El mandato del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, y de otros tres magistrados --la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores José María Macías y Ricardo Enríquez-- expirará el próximo miércoles. Sin embargo, esta renovación parcial no se espera pronto debido a la falta de incentivos tanto en el PP como en el PSOE para pactar otros cuatro nombres, lo que aboca a un bloqueo "prolongado", según las fuentes consultadas por Europa Press.

tribunal constitucional , jueces , partidos , mandatos
Torrezzno #1
"Sin embargo, esta renovación parcial no se espera pronto debido a la falta de incentivos tanto en el PP como en el PSOE para pactar otros cuatro nombres, lo que aboca a un bloqueo "prolongado""

Poco más que decir. No tienen incentivos los que llevan 40 y tantos años parasitando el país.
3
tul #6
#1 para que cambiar nada si ahora pueden robar con impunidad
0
Lamantua #2
Lo que viene siendo una justicia independiente en una democracia plena... Los hooligans de PPSOE tan felices. xD xD xD xD xD xD xD
1
emepuntorajoy #3
#2 El TC no es justicia, pero tienes razón
0
Ovlak #4
#3 El TC no es justicia depende del poder judicial. Fixed :->
0
Lamantua #5
#3 De acuerdo, no es justicia, entonces es el juego de cromos PPSOE...? :-D
1
#7 Acabose
#2 Con lo bien que funciona nuestra justicia de extrema derecha, solo es necesario quitar los pocos progresistas que han conseguido infiltrarse y nos queda un aparato judicial digno del pequeño caudillo.
1
Malinke #9
Aguanta ahí majo; otros 5 años extra, los tienes fijos por «ley».
0
#8 trasparente
El prestigio del TC se fue a la mierda el día que abolvieron a los Albertos del timo que le pegaron a los árabes con las torres kio. Y el del TS el día que se inventaron la doctrina Botin, aunque ahí dicen que hubo maletín de billetes.
0

