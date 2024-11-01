El TC se enfrenta a un bloqueo "prolongado" para la renovación que supondría la salida de Conde-Pumpido

El mandato del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, y de otros tres magistrados --la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores José María Macías y Ricardo Enríquez-- expirará el próximo miércoles. Sin embargo, esta renovación parcial no se espera pronto debido a la falta de incentivos tanto en el PP como en el PSOE para pactar otros cuatro nombres, lo que aboca a un bloqueo "prolongado", según las fuentes consultadas por Europa Press.