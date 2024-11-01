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¿La tauromaquia se sostiene con dinero público?: así ha sido la caída vertiginosa de la industria taurina a lo largo de los años

¿La tauromaquia se sostiene con dinero público?: así ha sido la caída vertiginosa de la industria taurina a lo largo de los años  

¿La tauromaquia se sostiene con dinero público?: así ha sido la caída vertiginosa de la industria taurina a lo largo de los años

| etiquetas: tauromaquia , toros , dinero público
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1 comentarios
5 2 1 K 68 actualidad
Nube_Gris #1 Nube_Gris
La tauromaquia es repudiada y rechazada por la mayoría de la sociedad como lo que es, un símbolo anacrónico del pasado, una tradición, como lo era que dentro del matrimonio el esposo pudiese golpear a su mujer a su antojo.
Pero hay una banda de ladrones que sabe que para distraer a todo un país de sus negligencias e inutilidad lo único que tiene que hacer es sembrar la semilla de la discordia, de la división entre sus habitantes... y para eso, para ir en contra de los propios ciudadanos usan dinero público, de esos mismos ciudadanos.

España no se merece ni un partido como ese ni un sistema judicial que, a pesar de todo lo que han hecho, les permita seguir existiendo y presentarse a unas elecciones.
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