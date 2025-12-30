Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, muere a los 35 años tras anunciar que padecía cáncer

La tragedia ha vuelto a golpear a los Kennedy. Tatiana Schlossberg, nieta del presidente estadounidense John F. Kennedy, falleció este martes a los 35 años, según ha informado la familia a través de sus redes sociales. En noviembre, Schlossberg anunció que padecía un extraño tipo de cáncer de sangre y que los médicos le daban menos de un año de vida. Era hija del artista Edwin Schlossberg y de la diplomática Caroline Kennedy, primogénita del expresidente estadounidense.