Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, muere a los 35 años tras anunciar que padecía cáncer

La tragedia ha vuelto a golpear a los Kennedy. Tatiana Schlossberg, nieta del presidente estadounidense John F. Kennedy, falleció este martes a los 35 años, según ha informado la familia a través de sus redes sociales. En noviembre, Schlossberg anunció que padecía un extraño tipo de cáncer de sangre y que los médicos le daban menos de un año de vida. Era hija del artista Edwin Schlossberg y de la diplomática Caroline Kennedy, primogénita del expresidente estadounidense.

11 comentarios
Pacofrutos #1 Pacofrutos
En el "Ocaso" de allí a los Kennedy ya les hacen precio.
2 K 39
#11 poxemita
#1 a decir verdad, sería al revés.
0 K 12
Torrezzno #9 Torrezzno *
#8 bueno, te estoy diciendo lo que conozco. En nuestro caso era una mutación de buen pronóstico. Tambien le hicieron cariotipo.

De cualquier manera el protocolo parece bastante rígido. Entiendo que en una mejor clínica te lo podrán personalizar bastante más
1 K 27
Torrezzno #7 Torrezzno *
#6 pues lo sé perfectamente y en la pública. Por desgracia conozco bastante bien la leucemia (no en mi). Lo primero que te hacen es darte corticoides y un estudio genético del aspirado de médula. Luego pasas a la quimioterapia y dependiendo de como respondas y de la mutación te ponen en un protocolo u otro. Todo esto pasa en el mes 1.

Me resulta curioso que le hicieran cart con ese tipo de cáncer. Es algo totalmente experimental.
1 K 27
mikhailkalinin #8 mikhailkalinin
#7 En el que miden uno o como mucho dos marcadores. No me cuentes nada que hice el postdoc en el IMPPC.
1 K 18
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
El cáncer en si no era raro, una leucemia mieloide aguda. Lo raro eran las mutaciones concretas. De ahí la importancia de genotipar el cáncer, cosa que en España aún es raro, o bien porque no lo hacen, o bien porque lo hacen con tecnologías desfasadas
1 K 18
Torrezzno #5 Torrezzno *
#2 creo que era linfoblastica ya que le hicieron CAR-T.

En España si que se hace un estudio genético para los casos de leucemia. Saben exactamente la mutación y condiciona el protocolo a seguir.

La leucemia linfoblastica es mas rara y mortal en adultos. En niños es al revés, es el cáncer mas común y el más tratable
1 K 27
mikhailkalinin #6 mikhailkalinin
#5 No, era mieloide aguda con inversión 3. Y lo que tú me dices te lo harán en la Ruber, porque en un público te lo van a hacer mal y tarde.
0 K 11
asola33 #4 asola33
"madre de dos hijos, una bebé recién nacida y otro niño de dos años, dio a conocer que sufría una leucemia"
Esto es lo peor de algunas muertes.
0 K 12
#10 poxemita
Palman todos los Kennedy salvo RFK Jr.
0 K 12
#3 Kuruñes3.0
RiP pobre
0 K 7

