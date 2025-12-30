Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, muere a los 35 años tras anunciar que padecía cáncer

La tragedia ha vuelto a golpear a los Kennedy. Tatiana Schlossberg, nieta del presidente estadounidense John F. Kennedy, falleció este martes a los 35 años, según ha informado la familia a través de sus redes sociales. En noviembre, Schlossberg anunció que padecía un extraño tipo de cáncer de sangre y que los médicos le daban menos de un año de vida. Era hija del artista Edwin Schlossberg y de la diplomática Caroline Kennedy, primogénita del expresidente estadounidense.
De cualquier manera el protocolo parece bastante rígido. Entiendo que en una mejor clínica te lo podrán personalizar bastante más
Me resulta curioso que le hicieran cart con ese tipo de cáncer. Es algo totalmente experimental.
En España si que se hace un estudio genético para los casos de leucemia. Saben exactamente la mutación y condiciona el protocolo a seguir.
La leucemia linfoblastica es mas rara y mortal en adultos. En niños es al revés, es el cáncer mas común y el más tratable
Esto es lo peor de algunas muertes.