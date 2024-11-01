La tasa de natalidad en Estados Unidos está alcanzando mínimos históricos y un nuevo estudio afirma que la falta de viviendas de tres habitaciones actúa como el principal método anticonceptivo [EN]

Resulta que el aumento vertiginoso de los precios de las viviendas, y en concreto el aumento de la prima por habitaciones adicionales, actúa como el método anticonceptivo definitivo. Hay muchos que aún quieren tener hijos, pero la falta de espacio hace que las familias se detengan en uno. "Si quieres que la gente forme una familia, tienes que construir casas diseñadas para familias". Las unidades pequeñas acaba atrapando a los posibles padres: "simplemente provoca que más personas acaben viviendo solas; no pueden dar el siguiente paso".