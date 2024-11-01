La tasa de desempleo en la eurozona sube ligeramente en agosto al 6,3%

En términos interanuales, la cifra se mantiene al mismo nivel que en 2024. Para el conjunto de la Unión Europea, la tasa de desempleo permanece sin cambios tanto en términos intermensuales como interanuales, al 5,9%, que también fue un mínimo histórico. Entre las tres principales economías europeas, Francia presenta la tasa más elevada (7,5%), contra un 3,7% en Alemania y un 6% en Italia. El país con una cifra más elevada son España (10,3%), Finlandia (9,8%) y Suecia (8,7%). En el otro extremo se situaron Eslovenia y Malta, con un 2,9%.