edición general
5 meneos
5 clics

La tasa de desempleo en la eurozona sube ligeramente en agosto al 6,3%

En términos interanuales, la cifra se mantiene al mismo nivel que en 2024. Para el conjunto de la Unión Europea, la tasa de desempleo permanece sin cambios tanto en términos intermensuales como interanuales, al 5,9%, que también fue un mínimo histórico. Entre las tres principales economías europeas, Francia presenta la tasa más elevada (7,5%), contra un 3,7% en Alemania y un 6% en Italia. El país con una cifra más elevada son España (10,3%), Finlandia (9,8%) y Suecia (8,7%). En el otro extremo se situaron Eslovenia y Malta, con un 2,9%.

| etiquetas: desempleo , eurozona , agosto
4 1 0 K 50 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 50 actualidad
#1 DonaldBlake
Ya que España no se acerca a la media europea, la media europea se acerca a España.
0 K 8
#3 cunaxa
#1 España va bajando su tasa de desempleo mes a mes y año a año. Puedes quejarte de que no sea un buen ritmo, pero es de los más rápidos de la UE, así que mejor omitir las comparativas.
0 K 7
#2 cunaxa
Solo 11.000 parados más en la zona Euro, que no es nada para la cantidad de trabajadores que hay.
Los países que contribuyen: Rumanía, Polonia, Austria, Países Bajos,...
España, Francia o Grecia tienen menos parados en agosto que en julio.
0 K 7

menéame