edición general
7 meneos
38 clics
"A tartazo limpio": el vídeo que muestra la cara más cruel de la explotación laboral en 'call centers' de Madrid

"A tartazo limpio": el vídeo que muestra la cara más cruel de la explotación laboral en 'call centers' de Madrid  

"A tartazo limpio". Así humillaban los responsables de varios call centers a los trabajadores que no cumplían los objetivos diarios. Un vídeo intervenido durante la investigación muestra cómo los empleados peor clasificados en un ranking interno eran obligados a recibir tartas en la cara delante de sus compañeros, en una escena que las autoridades califican de humillante y degradante.

| etiquetas: call , center
6 1 0 K 75 actualidad
1 comentarios
6 1 0 K 75 actualidad
johel #1 johel
Unos 15 callcenters, otro "caso aislado".
Mi apuesta por una subsubcontrata que opera a nivel nacional de las habituales en madrid en recibir denuncias laborales.
1 K 27

menéame