"A tartazo limpio": el vídeo que muestra la cara más cruel de la explotación laboral en 'call centers' de Madrid  

"A tartazo limpio". Así humillaban los responsables de varios call centers a los trabajadores que no cumplían los objetivos diarios. Un vídeo intervenido durante la investigación muestra cómo los empleados peor clasificados en un ranking interno eran obligados a recibir tartas en la cara delante de sus compañeros, en una escena que las autoridades califican de humillante y degradante.