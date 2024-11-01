edición general
Tarragona recibe al primer carguero eólico del mundo y despierta gran admiración al llegar a puerto

Con dos velas de 37 metros controladas por sistemas automáticos, simboliza la unión entre innovación y sostenibilidad en uno de los sectores más contaminantes del planeta.

3 comentarios
manzitor #1 manzitor
Es un cacharraco que ahorra 3 Tn x día de fueloil (un 14 % del total). Aunque más ahorraríamos favoreciendo el consumo km0, local y de temporada, mucho más y sin velas cuquis.
Destrozo #2 Destrozo
#1 comiendo harina de trigo en lugar de harina de soja
joffer #3 joffer
#1 Las velas cuquis molan.
