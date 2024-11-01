·
Tarragona recibe al primer carguero eólico del mundo y despierta gran admiración al llegar a puerto
Con dos velas de 37 metros controladas por sistemas automáticos, simboliza la unión entre innovación y sostenibilidad en uno de los sectores más contaminantes del planeta.
movilidad
energía eólica
barcos
#1
manzitor
Es un cacharraco que ahorra 3 Tn x día de fueloil (un 14 % del total). Aunque más ahorraríamos favoreciendo el consumo km0, local y de temporada, mucho más y sin velas cuquis.
1
K
26
#2
Destrozo
#1
comiendo harina de trigo en lugar de harina de soja
0
K
11
#3
joffer
#1
Las velas cuquis molan.
1
K
20
