Tania Sánchez, tajante con el discurso de Alvise Pérez: "Esta orientado para que Vox sea la derechita cobarde y él 'el pata negra'"  

El líder de Se acabó la fiesta, Alvise Pérez, ha anunciado su intención de presentarse a las próximas elecciones generales, previstas para 2027. En La Roca, Tania Sánchez analiza su candidatura y el impacto de su discurso en redes sociales.
| etiquetas: alvise , análisis , discurso , elecciones generales
Dirigente regre, no te conformes con integrarte en lo que ya hay, reclama tu derecho a robar como el que más de tu espectro político. Funda tu partido, engaña y manipula a tu porción de obreros de derechas y siénte de primera mano el poder de la corrupción!
Pelea de ratas a la vista, cojan asiento
derecho, pronto el PP será centroizquierda.
Es lo que tiene informarse únicamente de mamporreros influensers de bocs, alpiste y cía y pensar que todos los medios están controlados por el perro.