Tania Sánchez, tajante con el discurso de Alvise Pérez: "Esta orientado para que Vox sea la derechita cobarde y él 'el pata negra'"

El líder de Se acabó la fiesta, Alvise Pérez, ha anunciado su intención de presentarse a las próximas elecciones generales, previstas para 2027. En La Roca, Tania Sánchez analiza su candidatura y el impacto de su discurso en redes sociales.

| etiquetas: alvise , análisis , discurso , elecciones generales
Anfiarao #3 Anfiarao *
No veo donde esta el problema. Cuando más se divida el voto del votante de derechas mejor para todos. Personalmente animo a este subnormal a seguir adelante con sus planes de presentarse, y a otros todavía más a la derecha a formar su partido y presentarse.

Dirigente regre, no te conformes con integrarte en lo que ya hay, reclama tu derecho a robar como el que más de tu espectro político. Funda tu partido, engaña y manipula a tu porción de obreros de derechas y siénte de primera mano el poder de la corrupción!
jonolulu #6 jonolulu
#3 El problema es que la derecha compite a ver quién está más a la derecha y luego tenemos a supuestos socialdemócratas también haciendo leyes de derechas
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"Esta orientado para que Vox sea la derechita cobarde y él el pata negra"
Pelea de ratas a la vista, cojan asiento :popcorn:
#1 Marisadoro *
A base de poner fichas en el lado
derecho, pronto el PP será centroizquierda.
kreepie #5 kreepie
#1 a mí votantes de bocs me han explicado que el pepé de ahora son un partido progre y woke. En serio.
Es lo que tiene informarse únicamente de mamporreros influensers de bocs, alpiste y cía y pensar que todos los medios están controlados por el perro.
Kantinero #4 Kantinero
Hace bien, que se disperse el voto de derechas.
