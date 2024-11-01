edición general
¿Por qué es tan letal el virus de la peste porcina africana?

La inquietud desatada por el regreso a España del virus de la peste porcina africana (PPA) tiene justificación: arroja unas cifras de mortalidad altísimas, cercanas al 100 %, y todos los cerdos y jabalíes contagiados suelen morir en una o dos semanas tras la infección. Además, por si fuera poco, los animales enfermos pueden ser asintomáticos durante algunos días, transmitiendo más fácilmente la enfermedad. Tal poder devastador se debe a una estrategia ofensiva muy específica: el virus ataca directamente al sistema defensivo del animal.

#1 Pitchford
Lo del periodo asintomático y contagioso es la clave para la propagación de un virus mortal casi 100% en pocos días. Esperemos no ver uno de éstos para las personas..
#7 indi11
#1 No se habla demasiado del tema, pero hay garrapatas que pueden actuar como reservorio del virus y están presentes en España (ornithodorus erraticus), lo que si fuera poco que se transmita por el aire y fluidos le sumas vectores y el estado actual de poblaciones silvestres (sin control natural de depredadores, y abundante comida en entornos urbanos) y tienes muchas papeletas para que te toque la lotería....
#2 CharlesBrowson
pero es sano para el consumo humano dicen...:roll: :roll: pasado lo que hemos pasado...no me fiaria yo demasiado :troll:
#4 Pitchford
#2 Pues sí, puede ser darle opciones para mutar y adaptarse, arrejuntándose con el del covid u otros..
#3 uyquefrio
Una duda al aire por si alguien sabe del tema; ¿cómo afecta el enfoque de la industria hacia las macrogranjas en este tipo de escenarios?
El otro día recordaba un reportaje de hace un par de años donde explicaban como la pandemia del covid no hubiera escalado tanto ni tan rápido en otras épocas donde el mundo estaba mucho menos conectado.
#8 indi11
#3 el enfoque industrial va más por la pérdida genómica (aunque mientras no afecte a granjas de abuelas o madres pues no se perdería nada que no se fuera a perder igualmente al comerse) y por pérdida económica ( no es solo que pierdas la producción del año, es todas las puertas que se cierran a la exportación y copar un mercado que con exceso de oferta no cubres gastos, lo que implica cierre de negocios, muy posiblemente despoblación etc).
#6 las macrogranjas funcionan como "islas".…   » ver todo el comentario
#9 soberao
#8 No siempre están aisladas solo tienes que ver a las piscifactorías que muchas están en medio del océano. Hay explotaciones que se pueden mantener aisladas pero ese aislamiento es porque son una plaga y en la naturaleza una plaga tiende naturalmente a la autodestrucción por eso se intenta evitar que acabe colapsando por distintos medios.
#10 indi11
#9 pero una piscifactoría no es una "macrogranja de cerdos". Del mismo modo que una explotación extensiva no está aislada del entorno, ni siquiera una explotación de leche está aislada, pero en el caso específico de los cerdos y aves si. De hecho, una piscifactoría marina no podrías hacerla rentable en otro sitio que no sea el mar, por las condiciones de flujos de corrientes, oxigenación del agua, calidad del agua etc.
Por otro lado, lo que te comento de estar aislado es porque…   » ver todo el comentario
#11 soberao
#10 La extensiva no se comporta como una plaga por eso no tiene esos problemas.
#6 soberao
#3 Las macrogranjas funcionan como una plaga en la naturaleza, una anomalía que tiende a la autodestrucción por eso les atiborran de antibióticos y otros medicamentos para combatir esa anomalía y ganar tiempo. Un virus de éstos acaba con la actividad porque estallaría afectando a todos en nada.
#5 poxemita
Porque de África no sale nada bueno, como por ejemplo el ébola o el homo sapiens.
