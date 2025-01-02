Talgo sube a Renfe en el primer caos ferroviario del año Un fallo informático paralizó 28 circulaciones que afectaron a más de 14.000 viajeros. Cuando Renfe pensaba haber dejado atrás lo peor del frustrante estreno de los trenes Avril la pasada primavera, Talgo ha vuelto a poner en aprietos al operador público, que desde que en 2016 adjudicó al fabricante el papel estelar en la renovación de su flota de alta velocidad por casi 1.500 millones de euros, ha tenido tiempo de lamentarlo.