Talgo sube a Renfe en el primer caos ferroviario del año Un fallo informático paralizó 28 circulaciones que afectaron a más de 14.000 viajeros. Cuando Renfe pensaba haber dejado atrás lo peor del frustrante estreno de los trenes Avril la pasada primavera, Talgo ha vuelto a poner en aprietos al operador público, que desde que en 2016 adjudicó al fabricante el papel estelar en la renovación de su flota de alta velocidad por casi 1.500 millones de euros, ha tenido tiempo de lamentarlo.

#2 kaos_subversivo
Sube o sume?
6 K 77
taSanás #3 taSanás
#2 supongo que es un juego de palabras con subirse al tren del caos…
2 K 23
#11 kaos_subversivo
#3 visto asi, tiene sentido
0 K 12
#4 Tronchador.
#2 Suple :troll:
0 K 7
manzitor #5 manzitor
#2 Avril o abril?
0 K 11
#13 ManTK
#5 AVRIL, sigla de «Alta Velocidad Rueda Independiente Ligero»

Aunque Avril también es un apellido francés
0 K 9
manzitor #14 manzitor
#13 Claro hombre, era la tontería del juego de palabras
0 K 11
sotillo #6 sotillo
#2 Juntaletrasborrachin
0 K 11
#8 Grahml
#2 Viniendo de el inmundo probablemente sea baja o reste.
0 K 20
reivaj01 #12 reivaj01
Ya lo dice el refrán: "En Avril, caos mil".
1 K 20
Yrithinnd #1 Yrithinnd
2 enero 2025
1 K 12
Pacman #10 Pacman
Que ha dicho el twitter del menestro?
algún chiste, o descalificativo para alguien?
0 K 11
berkut #9 berkut
Muro de pago.

Los avril again??
0 K 11
berkut #7 berkut
No es normal
0 K 11

