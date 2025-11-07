Talgo alcanza un acuerdo para la venta de su 29,7% por 156 millones y se da como plazo el 31 de enero

Los accionistas de control de Talgo, agrupados en la instrumental Pegaso y liderados por el fondo Trilantic, han firmado un acuerdo con el consorcio vasco que persigue tomar las riendas del fabricante ferroviario para, no más allá del 31 de enero, traspasar un 29,76% del capital a cambio de 156,7 millones de euros. Hay nuevas condiciones, entre las que figuran un pago fijo de 4,25 euros por acción y la entrega de un variable solo en caso de desinversión, que allanan un cambio de control que se ha visto complicado en los últimos meses por efecto